Antonino Spinalbanese | “Tutti i giorni chiedo a Belen di sposarmi”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Al settimo cielo per la sua ormai prossima paternità,condivide anche su Instagram la sua gioia (e l’amore per) Dopo settimane di rumors e pettegolezzi, che i più hanno passato sui social alla ricerca di indizi,Rodriguez ha confermato la sua seconda gravidanza. L’occasione le è venuta dal settimanale “Chi”, che nel numero dello scorso 10 Febbraio dedica alla showgirl argentina e al suo compagno,una doppia intervista a cuore aperto. Dalle pagine del settimanale patinato diretto da Alfonso Signorini emerge un ritratto di, hairstylist con la passione per la fotografia, quale ragazzo molto riservato che ammette fuori dai denti di aver vissuto con difficoltà – almeno inizialmente – il fatto di ...

zazoomblog : Antonino Spinalbanese: il tatuaggio che lo lega all’altra donna Ecco chi è - #Antonino #Spinalbanese: #tatuaggio… - LaSerpe8 : @Novella_2000 Belen di nuovo mamma. Il bambino si chiama Antonino Spinalbanese. #BelenRodriguez #pancine #gossip #Trash - LaSerpe8 : Belen di nuovo mamma. Il bambino si chiama Antonino Spinalbanese. #BelenRodriguez #pancine #gossip #Trash -

E questo l'ha anche confermato il suo attuale compagnoche di lei è profondamente innamorato. Belen ha reso pubblica la sua gravidanza ma c'è chi l'ha attaccata sul web Durante ...Belen Rodriguez si è messa in posa su Chi confermando di aspettare una bambina dal compagno. Quando mancano quattro mesi alla nascita resta una sola domanda: come si chiamerà? A ...Belen sembra avere una vita molto complicata, se da un lato sta vivendo un momento magico in attesa del suo secondo bambino che, presumibilmente sarà una femminuccia, dall’altro così in vista, così in ...Belen Rodriguez pubblica un messaggio motivazionale su Instagram, la showgirl è bella da togliere il fiato, il post incanta tutti ancora una volta.