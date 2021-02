Ahi Errani! Si ferma a due punti dal match | agli ottavi va Hsieh

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sia duedalil sogno di Sara Errani di ritrovare glidi finale di uno Slam per la prima volta dal Roland Garros 2015. La tennista romagnola è stata superata per 6 - 4 2 - 6 7 ...

La Gazzetta dello Sport

Si ferma a due punti dal match il sogno di Sara di ritrovare gli ottavi di finale di uno Slam per la prima volta dal Roland Garros 2015. La tennista romagnola è stata superata per 6 - 4 2 - 6 7 - 5 dalla cinese di Taiwan Su Wei Hsieh al ... Sara è salita 5-3 nel terzo set ma ha poi ceduto dopo due ore e 44 minuti di gioco. Domani in campo gli ultimi Fabio Fognini (contro De Minaur) e Matteo Berrettini (con Khachanov) ...