Voto su Rousseau, la base 5 stelle si scatena sui social: «Grillo finalmente otterrà la tessera Pd» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Chiamata alle armi per i pentastellati. Per la terza volta, nel giro di tre anni, il Movimento 5 stelle chiede ai suoi attivisti se appoggiare o meno un governo. Alle 10 di questa mattina, sulla piattaforma Rousseau, è partita la votazione che terminerà alle 18. I commenti della base movimentista non sono tardati ad arrivare: «Forza! Grillo, finalmente, otterrà la tessera Pd che gli rifiutarono nel 2009», si legge sotto un post della pagina ufficiale del Movimento 5 stelle. «Dovevamo aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e invece »… tuonano gli utenti contro Danilo Toninelli, esponente M5s che oggi, in realtà, ha confermato di aver votato No per la formazione del nuovo governo. «A un tavolo di bari non voglio sedermi», proseguono altri.

alessioviola : ++M5S, su ipotesi rinvio voto su Rousseau ci sarà voto su Rousseau++ - mante : È evidente che il M5S immagina i propri iscritti con diritto di voto su Rousseau come una platea non particolarment… - LegaSalvini : GRILLO GIUSTIFICA LO STOP AL VOTO SU ROUSSEAU: «ASPETTIAMO CHE DRAGHI PARLI PUBBLICAMENTE, GLI HO DETTO CHE LA LEGA… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Perché il voto su su Rousseau è decisivo per il futuro del Movimento 5 stelle e per i suoi leader - LUIGIVACCARO5 : RT @VincentKahn1: Da 29.000 a 40.000 partecipanti su Rousseau per il voto sullo 'sgoverno Draghi'. L'astensione è comunque alta, alto è il… -