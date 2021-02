Volley | Champions League | disastro Modena! I Canarini sconfitti 3-0 dal Knack Roeselare La qualificazione è appesa a un filo

(Di giovedì 11 febbraio 2021)per Modena che nell’ultima partita del Gruppo D diha perso 3-0 (25-22 25-21 25-22) contro ilgià fuori dai giochi. Pensare che aisarebbe bastato vincere solo due set per garantirsi laai quarti di finale. Un tonfo che rischia di costare caro alla squadra di Andrea Giani che dovrà fare il tifo per il Kemerovo, compagine nella quale gioca l’ex capitano degli emiliani Ivan Zaytsev, di fatto già eliminata dalla competizione nella sfida contro il Verva Varsavia. L’avvio del match è abbastanza equilibrato con Modena che riacciuffa gli avversari sul 4-4 grazie al muro di Christenson (3). Una altro muro, quello di Vettori (9), consente ai padroni di casa di mettere il naso avanti (11-10). Nella fase centrale, ...

Modena è quasi fuori dalla, dovrà sperare stasera nella vittoria di Kemerovo su Varsavia ...