Vaccino: ”No AstraZeneca, vogliamo il Pfizer”. I medici privati denunciano “Noi, discriminati” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Proprio nel mentre della campagna vaccinale che – si spera – inizia finalmente ad ‘ingranare’ per prodursi in un ritmo all’altezza dell’emergenza, stamane una singolare ‘lettera-protesta’ ha destato grande stupore circa l’efficacia del Vaccino AstraZeneca, in distribuzione in questi giorni. A meravigliare – ed inquietare – è che protagonista dell’insolita ‘denuncia’, è un gruppo di medici liberi professionisti (regolarmente iscritti all’Ordine di Roma), presenti nella pagina Facebook – 3mila professionisti iscritti – ’medici ed Odontoiatri Liberi professionisti per vaccinazione Covid-19’. AstraZeneca, i medici contrari: “Anche noi rientriamo nel Pfizer ed il Moderna” Come recita la lettera postata: ”No al Vaccino AstraZeneca per i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Proprio nel mentre della campagna vaccinale che – si spera – inizia finalmente ad ‘ingranare’ per prodursi in un ritmo all’altezza dell’emergenza, stamane una singolare ‘lettera-protesta’ ha destato grande stupore circa l’efficacia del, in distribuzione in questi giorni. A meravigliare – ed inquietare – è che protagonista dell’insolita ‘denuncia’, è un gruppo diliberi professionisti (regolarmente iscritti all’Ordine di Roma), presenti nella pagina Facebook – 3mila professionisti iscritti – ’ed Odontoiatri Liberi professionisti per vaccinazione Covid-19’., icontrari: “Anche noi rientriamo neled il Moderna” Come recita la lettera postata: ”No alper i ...

lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino AstraZeneca efficace anche sulla 'variante inglese' - emergency_ong : Solo il 4% delle vaccinazioni eseguite nel mondo contro #Covid19 è avvenuto nei Paesi in via di sviluppo. @Pfizer… - fattoquotidiano : L'APARTHEID DEI VACCINI Nazioni a medio e basso reddito, come il Ghana e l’Africa Subsahariana, non potranno vaccin… - paolorm2012 : Coronavirus Roma, i medici contro il vaccino AstraZeneca: 'Vogliamo Pfizer' - Adnkronos : #VaccinoAstraZeneca, #Bassetti: 'Denigrato solo da noi, usarlo per over 65' -