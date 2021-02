Vaccini, no del ministero al passaporto per gli immuni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il passaporto vaccinale è proposta delle regioni che non piace al ministero della Salute. Sarebbe un documento da consegnare ai vaccinati dando loro una sorta di lasciapassare per spostarsi principalmente, ma anche per fare alcune attività che potrebbero riaprire grazie a queste persone, dalle palestre ai cinema. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il passaporto vaccinale è proposta delle regioni che non piace al ministero della Salute. Sarebbe un documento da consegnare ai vaccinati dando loro una sorta di lasciapassare per spostarsi principalmente, ma anche per fare alcune attività che potrebbero riaprire grazie a queste persone, dalle palestre ai cinema.

