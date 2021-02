Un progetto europeo vuole sfruttare pareti e oggetti per le connessioni 6G

Leggi su wired

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un hotspot wifi (Getty Images)Non solo la Cina sta già cominciando gli studi sula futura rete 6G. Anche in Europa ci si muove in quella direzione. Dopo gli studi finlandesi ora è il turno del Cea-Leti, istituto di ricerca per l’elettronica e le tecnologie dell’informazione con sede a Grenoble, in Francia, che ha annunciato di aver dato il via a undi ricercaincentrato sulla connettività wireless di prossima generazione. Ilprende il nome di Rise-6G e si occuperà, per i prossimi tre anni, di progettare una tecnologia per programmare e modellare la propagazione wireless del segnale 6G. Il visionario obiettivo è di trasformare ledegli ambienti, i soffitti, le superfici degli, degli specchi o degli elettrodomestici in riflettori riconfigurabili in grado di far ...