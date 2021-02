Psg, Kean confessa: «La Serie A mi manca. Se riesco guardo la Juve» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Moise Kean sta disputando una stagione ad alti livelli con la maglia del Paris Saint Germain: ecco le dichiarazioni dell’attaccante Moise Kean questa estate è passato dall’Everton al Paris Saint Germain e si sta esprimendo a grandi livelli con la maglia dei francesi sia in Ligue 1 ma soprattutto in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TribalFootball. «Il campionato italiano è di buon livello, ma adesso sono un giocatore del PSG. Sì, ogni tanto mi manca, quando riesco guardo le partite della Juventus». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Moisesta disputando una stagione ad alti livelli con la maglia del Paris Saint Germain: ecco le dichiarazioni dell’attaccante Moisequesta estate è passato dall’Everton al Paris Saint Germain e si sta esprimendo a grandi livelli con la maglia dei francesi sia in Ligue 1 ma soprattutto in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di TribalFootball. «Il campionato italiano è di buon livello, ma adesso sono un giocatore del PSG. Sì, ogni tanto mi, quandole partite dellantus». Leggi su Calcionews24.com

1SquadraDiCalci : RT @calciomercatoit: ???? #Juventus, accostato ai bianconeri in estate ora #Kean svela: 'Mi manca il calcio italiano' - calciomercatoit : ???? #Juventus, accostato ai bianconeri in estate ora #Kean svela: 'Mi manca il calcio italiano' - Angelredblack1 : @AndreaConteri @manuelmagliola Ma che dici. Il PSG non ha neanche comprato Kean perché costava troppo e ce l'ha in prestito secco. - SciabolataFFP : Ieri il #PSG ha battuto il #Caen negli ottavi di #CoupeDeFrance grazie ad un gol del 'nostro' Moise #Kean. Il ragaz… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ?? Il gol vittoria di Moise #Kean nella sfida tra #Psg e #Caen, valevole per i trentaduesimi di finale della #CoppadiFranc… -