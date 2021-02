Permessi di soggiorno agli immigrati sposati anche se non convivono (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alessandra Benignetti Per la Cassazione "il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno". Così anche chi vive all'estero può ottenere i documenti La maggior parte dei migranti che sbarcano nel nostro Paese non avrebbero diritto a restare in Italia come rifugiati o titolari protezione speciale o sussidiaria. Lo dicono i dati che arrivano dalle commissioni territoriali e che vengono resi noti periodicamente dal Viminale. anche negli ultimi mesi del 2020 le domande d’asilo bocciate sono state la maggioranza: 2.192 su 3292 nel mese di dicembre (il 67 per cento), 2.992 su 4.198 nel mese di novembre (il 71 per cento). Ad ottobre sono state ancora di più: il 74 per cento. La maggior parte di questi ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alessandra Benignetti Per la Cassazione "il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di". Cosìchi vive all'estero può ottenere i documenti La maggior parte dei migranti che sbarcano nel nostro Paese non avrebbero diritto a restare in Italia come rifugiati o titolari protezione speciale o sussidiaria. Lo dicono i dati che arrivano dalle commissioni territoriali e che vengono resi noti periodicamente dal Viminale.negli ultimi mesi del 2020 le domande d’asilo bocciate sono state la maggioranza: 2.192 su 3292 nel mese di dicembre (il 67 per cento), 2.992 su 4.198 nel mese di novembre (il 71 per cento). Ad ottobre sono state ancora di più: il 74 per cento. La maggior parte di questi ...

