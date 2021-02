Neri Marcorè è Mario Draghi: l'imitazione in stile James Bond è esilarante (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Neri Marcorè a diMartedì su La7 si è esibito in un'imitazione di Mario Draghi citando l'agente segreto più famoso del mondo. Neri Marcorè nei panni di Mario Draghi gioca a Monopoli con i principali leader europei: ieri sera il comico si è esibito a diMartedì su La7 in un'esilarante imitazione del primo Ministro incaricato conclusa con una citazione di James Bond. Mario Draghi è stato incaricato dal Presidente della Repubblica Mattarella di formare il nuovo governo dopo che Giuseppe Conte ha perso la maggioranza in parlamento. L'ex presidente della Banca centrale europea oltre a essere sulle prime pagine di tutti i giornali è finito ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021)a diMartedì su La7 si è esibito in un'dicitando l'agente segreto più famoso del mondo.nei panni digioca a Monopoli con i principali leader europei: ieri sera il comico si è esibito a diMartedì su La7 in un'del primo Ministro incaricato conclusa con una citazione diè stato incaricato dal Presidente della Repubblica Mattarella di formare il nuovo governo dopo che Giuseppe Conte ha perso la maggioranza in parlamento. L'ex presidente della Banca centrale europea oltre a essere sulle prime pagine di tutti i giornali è finito ...

borghi_claudio : Carina... ?? Neri Marcoré 'diventa' Mario Draghi: 'My name is Bond, Eurobond' - Corriere : Neri Marcorè nei panni di Mario Draghi: l’imitazione è esilarante - domenicosabell1 : RT @Corriere: Neri Marcorè nei panni di Mario Draghi: l’imitazione è esilarante - GiusGiuliani : #lariachetira A me Neri Marcore’ fa cagare. - la_gata_lova : Neri Marcorè nei panni di Mario Draghi: l -

Le ultime due finali sono state presentate da Neri Marcoré e Boosta dei Subsonica. I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.000 e 500 euro ...