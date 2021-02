Milano positiva, spread ancora in calo (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Borsa di Milano ha chiuso la seduta sopra la parità: sul Ftse Mib riflettori puntati sulle azioni UniCredit e Mediobanca mentre dal fronte titoli di Stato spicca la nuova contrazione dello spread. Il premier incaricato Mario Draghi ha terminato il secondo giro di consultazioni ed oggi il Movimento 5 Stelle interroga gli iscritti sulla partecipazione al nuovo esecutivo. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Borsa diha chiuso la seduta sopra la parità: sul Ftse Mib riflettori puntati sulle azioni UniCredit e Mediobanca mentre dal fronte titoli di Stato spicca la nuova contrazione dello. Il premier incaricato Mario Draghi ha terminato il secondo giro di consultazioni ed oggi il Movimento 5 Stelle interroga gli iscritti sulla partecipazione al nuovo esecutivo.

