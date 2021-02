Meteo Italia al 26 febbraio, gran FREDDO persistente (Di giovedì 11 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Analizzando attentamente i modelli matematici di previsione possiamo dirvi che la seconda metà di febbraio potrebbe risultare più fredda della media. Appurata l’imminente ondata di gelo, l’aria gelida continuerà a stazionare sull’Europa orientale e sarà davvero difficile scalzarla. Evidentemente si tratta di un posizionamento da seguire con un occhio di riguardo perché stiamo parlando di masse d’aria veramente pesanti e che qualora dovessero raggiungere più o meno direttamente le nostre regioni – come peraltro sta per accadere – le sorprese potrebbero essere sempre dietro l’angolo. La persistenza del gelo, oltre che per sua natura, sarà facilitata dal blocco anticiclonico che andrà a strutturarsi tra il Mediterraneo centro occidentali e la Penisola Scandinava. Un muro anticiclonico che, come potrete immaginare, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Analizzando attentamente i modelli matematici di previsione possiamo dirvi che la seconda metà dipotrebbe risultare più fredda della media. Appurata l’imminente ondata di gelo, l’aria gelida continuerà a stazionare sull’Europa orientale e sarà davvero difficile scalzarla. Evidentemente si tratta di un posizionamento da seguire con un occhio di riguardo perché stiamo parlando di masse d’aria veramente pesanti e che qualora dovessero raggiungere più o meno direttamente le nostre regioni – come peraltro sta per accadere – le sorprese potrebbero essere sempre dietro l’angolo. La persistenza del gelo, oltre che per sua natura, sarà facilitata dal blocco anticiclonico che andrà a strutturarsi tra il Mediterraneo centro occidentali e la Penisola Scandinava. Un muro anticiclonico che, come potrete immaginare, ...

