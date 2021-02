DanielaPF75 : RT @Today_it: Maria Lobefaro: l'insegnante di sostegno stroncata dal Covid a 44 anni - benedetto49 : Maria Lobefaro: l'insegnante di sostegno stroncata dal Covid a 44 anni - GiuseppeAnacle2 : Colpita da Covid, muore insegnante di 44 anni: Santeramo piange Maria, la maestra 'sempre pronta al sorriso' Per… - Bastard1974 : Colpita da Covid, muore insegnante di 44 anni: Santeramo piange Maria, la maestra 'sempre pronta al sorriso' - Today_it : Maria Lobefaro: l'insegnante di sostegno stroncata dal Covid a 44 anni -

è morta a 44 anni, sconfitta dal Covid. Insegnante a Santeramo in Colle, nel Barese, era docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso. A dare la notizia del decesso è stato il ......, 44 anni appena compiuti, docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso, non ha superato la sua battaglia contro il Covid 19 ed è volata in cielo dopo diversi giorni in ...Maria Lobefaro è morta a 44 anni, sconfitta dal Covid. Insegnante a Santeramo in Colle, nel Barese, era docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso. A dare la notizia del decesso è ...Il sindaco dichiara lutto per la cittadina in provincia di Bari. A seguito dei pericolosi focolai, ha chiuso le strutture scolastiche fino al 13 febbraio ...