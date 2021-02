Londra non è più la capitale europea della finanza, con la Brexit Amsterdam attira più investimenti" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tempo della City come capitale finanziaria d'Europa potrebbe essere finito. Con la Brexit c'è stata una migrazione degli investimenti da Londra ad Amsterdam che ha comportato un sorpasso di quest'... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tempoCity comefinanziaria d'Europa potrebbe essere finito. Con lac'è stata una migrazione deglidaadche ha comportato un sorpasso di quest'...

MarcoBellinazzo : La @SerieA non vota sui diritti tv (rinvio a giovedì). In ballo le offerte di @DAZN_IT (più alta 840 mln) e… - vintageparadjse : non io che vivo a londra ma ora voglio andare a parigi sofia magari smettila ? - ManueleBruzzi1 : @bry176 @PinoVaccaro77 @Bett_Calcaterra Ciccio, Abracadabra o come ti chiami. Io a Londra ci vivo da 10 anni. Il mi… - macaoita : @ROBZIK @OQuotidianaBlog Ci sono anche a New York e a Londra, non mi paiono in alta montagna. - MatildaTanini : RT @lamarquesiita: febbraio 2017 escono foto di L in aereoporto a londra diretto chissà dove dato che non era un viaggio di lavoro; a quel… -