Lombardia, 2.434 nuovi positivi A Bergamo 197 casi. La Regione: siate prudenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono 2.434 i nuovi positivi (5,8%) secondo quando diffuso giovedì 11 febbraio da Regione Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono 2.434 i(5,8%) secondo quando diffuso giovedì 11 febbraio da

