Lo scrittore Valerio Manfredi e la moglie trovati privi di sensi nella loro casa: presunto avvelenamento da monossido di carbonio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dramma a Roma, nella giornata di oggi, 11 Febbraio, in zona Trastevere. Intorno alle ore 15:20 il personale del 118 ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, in un'abitazione di Via Dei Vascellari 71. Leggi anche: Dramma a Roma, due persone svenute in casa, sono in gravi condizioni: forse avvelenate dal monossido di carbonio Lo scrittore Manfredi e la moglie Nell'abitazione è intervenuta la squadra 7A dei Vigili del Fuoco con l'ausilio del Carro Rilevamento Radioattivo Chimico. Entrati nell'abitazione, sono state ritrovate due persone, le quali, prive di sensi, sono state prontamente trasportate in codice rosso agli ospedali San Camillo e Umberto I. Secondo gli ultimi aggiornamenti le persone trovate prive di sensi sono lo ...

