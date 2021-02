LIVE Australian Open 2021, risultati 11 febbraio in DIRETTA: Lorenzo Sonego eliminato, Berrettini avanti di due set contro Machac (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.20 Si riaprono due match del tabellone maschile: Tsitsipas vince 6-1 il terzo set con Kokkinakis e passa a condurre 2-1, mentre Coric vince la terza partita con McDonald e allunga la contesa, andando 1-2. 06.48: Matteo Berrettini in scioltezza conclude il secondo set sul 6-2 e ora conduce 2-0 nel computo delle frazioni nel match contro il ceco Machac. Tsitsipas ha vinto il secondo set per 6-4 contro Kokkinakis, mentre nel tabellone femminile l’estone Kontaveit ha eliminato la britannica Watson. 06.18: Nel tabellone femminile l’americana Brady vince 6-1 6-2 contro la connazionale Brengle e affronterà la vincente del match Sherif-Juvan. 06.15: Nel tabellone maschile sono arrivati i successi del norvegese Ruud ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.20 Si riaprono due match del tabellone maschile: Tsitsipas vince 6-1 il terzo set con Kokkinakis e passa a condurre 2-1, mentre Coric vince la terza partita con McDonald e allunga la contesa, andando 1-2. 06.48: Matteoin scioltezza conclude il secondo set sul 6-2 e ora conduce 2-0 nel computo delle frazioni nel matchil ceco. Tsitsipas ha vinto il secondo set per 6-4Kokkinakis, mentre nel tabellone femminile l’estone Kontaveit hala britannica Watson. 06.18: Nel tabellone femminile l’americana Brady vince 6-1 6-2la connazionale Brengle e affronterà la vincente del match Sherif-Juvan. 06.15: Nel tabellone maschile sono arrivati i successi del norvegese Ruud ...

