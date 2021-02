Little Nightmares 2 sarà gratis per gli abbonati a Stadia Pro

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Google ha confermato che2, arrivato oggi su tutte le piattaforme digitali,per tutti gliPro sin dal lancio Diciamocelo chiaramente: Googleè un quasi totale fallimento. Partita come quella che doveva essere la rivoluzione del gaming, si è poi rivelata essere una visione certamente innovativa, ma forse troppo frettolosa di quello cheil futuro dell’industria. Insomma, è troppo presto. Il recente annuncio della chiusura dei team di sviluppo interni alla compagnia ha fatto pensare al peggio a un po’ tutti gli appassionati e gli esperti del settore, seppur Google abbia affermato che questa decisione è stata presa per dare più attenzione ai titoli di terze parti. Ed è proprio delle terze parti ...

Se siete curiosi di provareII , sappiate che potete giocarlo gratuitamente se siete abbonati a Stadia Pro . Gli utenti di Stadia Pro possono richiedere2 gratuitamente adesso e quindi ...... un personaggio controllato dal computer e che ci aiuterà a superare gli intricati livelli e scenari che punteggianoII . Ogni soluzione presente nel primo capitolo viene ora ...Google ha confermato che Little Nightmares 2, arrivato oggi su tutte le piattaforme, sarà gratis per tutti gli abbonati a Stadia Pro.Fin dall'esordio, Little Nightmares ha sempre deciso di raccontarsi tramite immagini, facendo dello show don't tell il miglior strumento per la sua espressione narrativa. Se c'è un aspetto sul quale ...