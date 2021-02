L’elenco dei comuni della Campania che rischiano la zona rossa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Inizia a preoccupare la risalita della curva del contagio in Campania e Napoli è al primo posto nell’incidenza del contagio negli ultimi 30 giorni in Campania. Questo quanto emerge dalla documentazione dell’Unità di Crisi campana per il covid19 che è stata utilizzata nella riunione di martedì per fare il punto sulle scuole e sull’affollamento in alcune strade L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Inizia a preoccupare la risalitacurva del contagio ine Napoli è al primo posto nell’incidenza del contagio negli ultimi 30 giorni in. Questo quanto emerge dalla documentazione dell’Unità di Crisi campana per il covid19 che è stata utilizzata nella riunione di martedì per fare il punto sulle scuole e sull’affollamento in alcune strade L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TeresaBellanova : Ottima notizia: l'extravergine d'oliva toscano entra a far parte dell'elenco dei prodotti a Igp anche in Giappone.… - blackeyes972 : Generare e stampare l’elenco dei processi in esecuzione in Task Manager di Windows Il Task Manager di Windows visu… - isNews_it : Covid, si allunga l’elenco dei sintomi: ecco i nuovi - - Pietro83489495 : .... Documento del Ministero della salute (un allegato con l'elenco dei soggetti a rischio covid 19)... Tossicodipe… - juve_passion20 : Onore ? Quando mai l'avete avuto, dai caffè di Herrera, contratti non regolari 2010 plusvalenze 2005 la prescrizion… -

Ultime Notizie dalla rete : L’elenco dei Sempre più successo per le piattaforme cashback: ecco tutto quello che c'è da sapere Fortune Italia