Joe Biden congela 42.4 miliardi di aiuti alla Birmania (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’amministrazione Biden ha reso noto come 42,4 miliardi di dollari di aiuti alla Birmania saranno negati al regime militare insediatosi col golpe dello scorso primo febbraio. “Queste sanzioni non sono permanenti”, ha spiegato la Casa Bianca, ribadendo la richiesta della liberazione immediata di Aung Sun Suu Kyi e il ripristino della democrazia. I generali colpiti dalla misure restrittive annunciate ieri dal presidente americano sono poi dieci, più tre entità a loro legate. Tra le figure sanzionate il generale Min Aung Hlaing e il suo vice Soe Win, leader del colpo di stato. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’amministrazioneha reso noto come 42,4di dollari disaranno negati al regime militare insediatosi col golpe dello scorso primo febbraio. “Queste sanzioni non sono permanenti”, ha spiegato la Casa Bianca, ribadendo la richiesta della liberazione immediata di Aung Sun Suu Kyi e il ripristino della democrazia. I generali colpiti dmisure restrittive annunciate ieri dal presidente americano sono poi dieci, più tre entità a loro legate. Tra le figure sanzionate il generale Min Aung Hlaing e il suo vice Soe Win, leader del colpo di stato.

Tg3web : Joe Biden, per la prima volta dall'elezione, parla con il presidente cinese Xi Jinping e accusa Pechino per le prat… - GioSallusti : Un ordine esecutivo di #Biden permette ai trans di gareggiare con le donne. Per cui se un novello Carl Lewis dovess… - MrLin27 : RT @mariamacina: L'Italia e' tornata, proprio come Joe Biden ha detto per gli Usa. Se guardate ai mercati finanziari, ai leader internazion… - Laila76913893 : RT @mariamacina: L'Italia e' tornata, proprio come Joe Biden ha detto per gli Usa. Se guardate ai mercati finanziari, ai leader internazion… - HuffPostItalia : Joe Biden congela 42.4 miliardi di aiuti alla Birmania -