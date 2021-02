I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 11 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.146 nuovi casi positivi da coronavirus e 391 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.068 (340 in meno di ieri), di cui 2.126 nei reparti di terapia intensiva Leggi su ilpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 15.146 nuovi casi positivi dae 391 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.068 (340 in meno di ieri), di cui 2.126 nei reparti di terapia intensiva

