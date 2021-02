Governo: Salvini, 'non spero di fare il ministro ma se diamo fiducia contiamo di partecipare' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Non mi alzo con la speranza di fare ministro, lo facevo e per lealtà verso gli italiani ho detto basta. Ho detto a Draghi, la fiducia è in lei, non avrà liste e richieste. Ma come Lega se diamo la fiducia contiamo di partecipare alla rinascita del Paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Non mi alzo con la speranza di, lo facevo e per lealtà verso gli italiani ho detto basta. Ho detto a Draghi, laè in lei, non avrà liste e richieste. Ma come Lega seladialla rinascita del Paese". Lo ha detto Matteoa Porta a Porta.

