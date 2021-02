Governo Draghi, Meloni: 'Hanno provato a convincermi ma mantengo la parola' (Di giovedì 11 febbraio 2021) 'Il tentativo di convincerci c'è stato, ma chi ci conosce sa che su queste cose abbiamo una parola sola'. Lo afferma la leader FdI, Giorgia Meloni, rimarcando il suo no al Governo Draghi. 'Se ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021) 'Il tentativo di convincerci c'è stato, ma chi ci conosce sa che su queste cose abbiamo unasola'. Lo afferma la leader FdI, Giorgia, rimarcando il suo no al. 'Se ci ...

borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - surfermind : @jontargetti @marcocanestrari @AndreaOrlandosp @elevisconti @StefanoFeltri Il nome di Draghi era nell'aria, certo.… - ANotizia : Governo Draghi, Lezzi: «Ora facciamo tutti finta di essere contenti» -