GF Vip | Giulia Salemi | proposta indecente a Pierpaolo

Leggi su solodonna

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’influencer vuole arrivare a ogni costo in finale e, quindi, usa ogni mezzo a sua disposizione per accaparrarsi consensi. Ma le telecamere hanno registrato la sua “strategia” svelata ae il web si è infuriato: “Vergognati”. Critiche a non finire dei telespettatori del Grande Fratello Vip, che non hanno apprezzato affatto il metodo con il quale l’influencer ha pensato per cercare di mettersi in mostra e, quindi Articolo completo: dal blog SoloDonna