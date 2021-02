Fognini-De Minaur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fabio Fognini sfiderà Alex De Minaur nel match valevole per il terzo turno degli Australian Open 2021. L’azzurro si è aggiudicato un derby estremamente combattuto contro il connazionale Caruso e si è guadagnato l’accesso al terzo turno dopo quasi quattro ore di gioco. Sulla sua strada ora il padrone di casa De Minaur, che nei due match disputati sinora non ha perso alcun set. IL RESOCONTO DEL MATCH IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata di sabato 13 febbraio con orario ancora da definire. La copertura televisiva del match è ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fabiosfiderà Alex Denel match valevole per il terzo turno degli. L’azzurro si è aggiudicato un derby estremamente combattuto contro il connazionale Caruso e si è guadagnato l’accesso al terzo turno dopo quasi quattro ore di gioco. Sulla sua strada ora il padrone di casa De, che nei due match disputati sinora non ha perso alcun set. IL RESOCONTO DEL MATCH IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata di sabato 13 febbraio conancora da definire. La copertura televisiva del match è ...

Bertolca10 : Con il passaggio del turno #Fognini trova De Minaur. Per #Berrettini c'è Khachanov. #AusOpen - marcoamabili : Gli italiani ???? al 3º turno degli #AusOpen ???? #Berrettini vs Khachanov (3-0) ???? #Fognini vs De Minaur (inedito) ???? #Errani vs Hsieh (3-0) - andreapezzoni87 : Fognini si prende il derby azzurro con Caruso! Il ligure si qualifica al 3° turno dopo quasi 4h di match, vincendo… - vitasportivait : ?? #Tennis | #AusOpen Fabio #Fognini ???? supera in 5 set e dopo un tie-break infinito un ottimo Salvatore Caruso ????… - Fungus_Shit : Fabio Fognini vs Alex De Minaur R3 ?? -