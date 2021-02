Faenza, omicidio Ilenia Fabbri: indagato l’ex marito (Di giovedì 11 febbraio 2021) Claudio Nanni, l’ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata nella sua abitazione di Faenza, nel Ravennate, ha ricevuto un avviso di garanzia per l’ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Intanto, su disposizione della Procura di Ravenna, sono scattate anche perquisizioni della residenza dell’uomo e della sua auto-officina, sempre a Faenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Claudio Nanni,di, la 46enne trovata sgozzata nella sua abitazione di, nel Ravennate, ha ricevuto un avviso di garanzia per l’ipotesi di reato dipluriaggravato in concorso con persona ignota. Intanto, su disposizione della Procura di Ravenna, sono scattate anche perquisizioni della residenza dell’uomo e della sua auto-officina, sempre a. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

rep_bologna : Omicidio di Faenza, indagato l'ex marito per omicidio in concorso. Scattano le perquisizioni [di Rosario di Raimond… - OhWhatFun__ : RT @rtl1025: ?? Con l'avvio delle perquisizioni di casa e officina di lavoro, a Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata… - infoitinterno : Svolta nell'omicidio di Faenza, indagato l'ex marito della vittima - infoitinterno : Omicidio Faenza, l'ex marito di Ilaria Fabbri indagato per omicidio pluriaggravato - statodelsud : Omicidio Faenza, l’ex marito di Ilaria Fabbri indagato per omicidio pluriaggravato -