F1 | varate diverse novità | congelamento motori dal 2022 | nuove Power Unit nel 2025 | si valutano le sprint race per il sabato

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella giornata odierna si è tenuta la prima riunione della Commissione F1 del 2021, ovviamente in forma online, e sono state annunciateimportanti. FIA e Formula 1 confermano come si siano tenute discussioni positive su una serie di argomenti chiave relativi ai futuri regolamenti sportivi, tecnici e finanziari, nonché alla futura direzione dei regolamenti delle. Modifiche a test gomme Pirelli Al fine di consentire una più equa distribuzione dei test sugli pneumatici nel corso del 2021, e tenendo conto delle sfide presentate a questo programma dal passaggio agli pneumatici da 18 pollici, senza dimenticare la pandemia del COVID-19, la FIA, su richiesta di Pirelli, ha proposto di aumentare da 25 a 30 il numero di giorni di prova assegnati a tale scopo. La proposta è stata accolta all’unanimità ...

OA_Sport : #F1, varate diverse novità: congelamento motori dal 2022, nuove Power Unit nel 2025, si valutano le sprint race per… -

Ultime Notizie dalla rete : varate diverse

Renonews

... pronto ad accogliere ledelegazioni nella sala della Camera che ospita le consultazioni e ...con il presidente Antonio Patuelli ha sostenuto la necessità che le misure 'eccezionali'in ...Esaurito l'effetto delle misure deflattivedal decreto Ristori. Nel decreto di gennaio, sono usciti solo 35 detenuti. Al 31 dicembre del ... in questi ultimi giorni, della pandemia con le...Nella giornata odierna si è tenuta la prima riunione della Commissione F1 del 2021, ovviamente in forma online, e sono state annunciate diverse importanti novità. FIA e Formula 1 confermano come si si ...Cervia città di mare e del Passatore, la barca nata dai maestri d’ascia cervesi che quest’anno segna i 50 anni dal varo del primo modello. Per ricordare la svolta storica, in calendario sono previsti ...