Energia | Tamburi | ‘Enel leader in transizione | iter autorizzativi ancora troppo lenti’

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – "Noi come Enel ci riconosciamo nei messaggi del Papa Francesco. Enel credo che sia un buon esempio di come si fa impresa con sostenibilità e lungimiranza per lasciare un ambiente e un futuro migliore alle generazioni future. Abbiamo iniziato da molto tempo a mettere al centro della nostra strategia la sostenibilità: oggi siamo il primo player al mondo fra i produttori di Energia rinnovabili e ogni anno continuiamo a crescere". Ad affermarlo è il direttore di Enel Italia, Carlo Tamburi, intervenendo al convegno 'l'economia di Francesco: l'Energia, l'ambiente, la salute, l'agricoltura. Al servizio di un Paese migliore, più virtuoso e inclusivo' organizzato dalla Regione Lazio."Siamo i leader della transizione energetica. Ci siamo impegnati a chiudere entro il 2025 i nostri ...

