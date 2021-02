Csm | il magistrato è supremo La spesa anche

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L'organo di autogoverno dei giudici costa circa 40 milioni l'anno. Al di là delle legittime necessità istituzionali, alcune voci nel bilancio stonano con le ristrettezze dello Stato causate dal Covid. Quasi 40 milioni di euro, tra cui le indennità dei membri laici, le spese per vestire gli autisti e quelle sanitarie per tutta la famiglia. Per l'esattezza parliamo di 39,830 milioni. All'indomani del terremoto che ha coinvolto la magistratura dopo le ultime dichiarazioni di Luca Palamara, l'organodella Giustizia italiana non stringe la cintura. Questo, perlomeno, è ciò che emerge leggendo il bilancio di previsione per il 2021 del Consiglio superiore della magistratura. Una cifra, quella dei 40 milioni, che testimonia una sostanziale stabilità rispetto ai 41 e rotti spesi dal Csm l'anno appena trascorso. Nonostante la crisi, ci sono alcune spese che ...