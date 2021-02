Cipro e S-400 | le stilettate Usa a Erdogan che adesso sogna la luna

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sta accadendo qualcosa di significativo nelle politiche americane nel Mediterraneo. Il presidente turco, fino a un attimo prima dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, pensava che l’amministrazione dem continuasse a lasciargli campo libero nel mare nostrum. Uno spazio di manovra che gli ha consentito, fino ad ora, di essere soggetto protagonista in Siria, in Libia e che nell’ultimo anno lo ha visto pretendere sovranità su acque e isole di Grecia e, fuori da ogni logica di leggi e trattati internazionali. E invece il Dipartimento di Stato ha inviato due messaggi precisi alla vocee S-400.Gli Usa sucaldeggiano una soluzione solo nel solco del quadro Onu. Ovvero una base di lavoro che parta da una federazione bi-zonale e bi-comunale nel perimetro delle decisioni delle Nazioni Unite. Lo ...

