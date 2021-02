Bayern Monaco-Tigres | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono state rese note ledella sfida tra, valida come finale per il Mondiale per Club FIFA. In casa bavarese assente Thomas Muller che è risultato positivo al Covid-19. Al suo posto titolare Leroy Sané:(4-1-4-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich; Coman, Gnabry, Sané, Davies; Lewandowki. A disp. Schneller, Hoffmann, Douglas Costa, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Tolisso, Dantas, Musiala. All. Flick.(4-4-2): Guzman; L. Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Rafael Carioca, Pizarro, Aquino, L. Quinones; Gonzalez, Gignac. A disp. Chavez, Delgado, Avalos, Ayala, Cruz, Meza, Sanchez, L. Fernandez, Fulgencio, Sierra, Ogama, J. Quinones. All. Ferretti. Foto: Fifa.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.