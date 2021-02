Australian Open 2021, Rafael Nadal: “Sto lottando con il dolore alla schiena. Rischio di non raggiungere i miei obiettivi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’avvio degli Australian Open 2021 per Rafael Nadal è stato a dir poco complicato. Il campione spagnolo, nonostante i successi netti contro Laslo Djere e Michael Mmoh, ha dovuto combattere con un problema alla schiena che lo ha costretto a saltare anche i match di ATP Cup. Il maiorchino nel post partita ha spiegato qual è attualmente la sua condizione fisica: “Il problema alla schiena non è sotto controllo, tutt’altro. Continuo a fare quello che posso in campo, cercando di trovare un modo per andar avanti nelle partite. Era importante stare in campo per il minor tempo possibile durante queste prime partite, ma so che il tempo sta per scadere. Sto sopportando questo dolore da 18-19 giorni e sono consapevole che se non ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’avvio degliperè stato a dir poco complicato. Il campione spagnolo, nonostante i successi netti contro Laslo Djere e Michael Mmoh, ha dovuto combattere con un problemache lo ha costretto a saltare anche i match di ATP Cup. Il maiorchino nel post partita ha spiegato qual è attualmente la sua condizione fisica: “Il problemanon è sotto controllo, tutt’altro. Continuo a fare quello che posso in campo, cercando di trovare un modo per andar avanti nelle partite. Era importante stare in campo per il minor tempo possibile durante queste prime partite, ma so che il tempo sta per scadere. Sto sopportando questoda 18-19 giorni e sono consapevole che se non ...

