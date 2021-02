Arriva la neve | la decisione di Mastella | “Scuole chiuse da sabato a mercoledì”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta volta è laa fermare la scuola. Il sindaco, in virtù del peggioramento delle condizioni atmosferiche, ha deciso di sospendere le lezioni in presenza (in realtà anche quelle in DaD) da. “E’ prevista una nevicata che interesserà anche il capoluogo cittadino – ha dichiarato– per questo motivo l’attività scolastica riprenderà giovedì prossimo, sempre se le condizioni meteo dovessero migliorare. Altrimenti saremo costretti a prolungare la chiusura”. Il sindaco continua a tenere alta la guardia in merito ai contagi e all’incidenza della riapertura delle: “La situazione da noi non è drammatica, ma i dati dicono che Bento è tra le prime 20 province italiane per crescita percentuale di ...

paolorm2012 : Arriva il gelo, da venerdì è allerta freddo: neve anche a bassa quota - paolorm2012 : Arriva il gelo, da venerdì è allerta freddo: neve anche a bassa quota - infoitinterno : Arriva il gelo, da venerdì è allerta freddo: neve anche a bassa quota - Umbria24 : Arriva la neve in tutta l’Umbria e temperature sotto zero anche di giorno - Carlo91470930 : RT @flash_meteo: Cambio di circolazione: arrivano #freddo e #neve, possibile anche a bassa quota -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva neve

Read More Meteo Meteo: da domani 12 febbraioil freddo, lae poi gelo, ecco dove 11 Febbraio 2021 Tra meno di 24 ore il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, farà irruzione ...Read More Meteo Meteo: da domani 12 febbraioil freddo, lae poi gelo, ecco dove 11 Febbraio 2021 Tra meno di 24 ore il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, farà irruzione ...Tanta neve, regole complicate Le condizioni sono ideali ... come pure salire su una funivia che parte da una regione e arriva in un altra, l'importante sarà non fare pause in rifugio durante il ...Questa volta è la neve a fermare la scuola. Il sindaco Mastella, in virtù del peggioramento delle condizioni atmosferiche, ha deciso di sospendere le lezioni in presenza (in realtà anche quelle in DaD ...