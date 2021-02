Alessandra Mussolini rivela: “Mio marito mi ha messo il cellophane” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ospite de La Vita in Diretta, Alessandra Mussolini ha ripercorso le tappe della propria vita e della carriera, soffermandosi sulla sua ultima veste, quella di personaggio televisivo. Nell’ultimo periodo, infatti, l’abbiamo vista protagonista sia di Ballando con le Stelle sia de Il Cantante mascherato. Approfittando anche del collegamento del professor Bassetti, la Mussolini si è espressa sul Covid, facendo una rivelazione che ha lasciato lo studio senza parole. “In Rai ci sono dei controlli strettissimi, ho fatto tanti tamponi” – afferma l’ex parlamentare – Quando Maykel fu contagiato mio marito mi ha messo il cellophane“. Poi ha aggiunto: “Non potersi abbracciare è un sacrificio. Quando abbracci i figli dici ‘oddio, li sto abbracciando’. Mamma è a casa, la vedo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ospite de La Vita in Diretta,ha ripercorso le tappe della propria vita e della carriera, soffermandosi sulla sua ultima veste, quella di personaggio televisivo. Nell’ultimo periodo, infatti, l’abbiamo vista protagonista sia di Ballando con le Stelle sia de Il Cantante mascherato. Approfittando anche del collegamento del professor Bassetti, lasi è espressa sul Covid, facendo unazione che ha lasciato lo studio senza parole. “In Rai ci sono dei controlli strettissimi, ho fatto tanti tamponi” – afferma l’ex parlamentare – Quando Maykel fu contagiato miomi hail“. Poi ha aggiunto: “Non potersi abbracciare è un sacrificio. Quando abbracci i figli dici ‘oddio, li sto abbracciando’. Mamma è a casa, la vedo ...

Noovyis : (Alessandra Mussolini rivela: “Mio marito mi ha messo il cellophane”) Playhitmusic - - alessandra_ursi : Collega di marito obeso, con gravi problemi cardiaci e di diabete, con un occhio che manda l'altro a quel paese e s… - jan_khler : @PiLu975 @p64389000hamdf non ricordo chi fosse, ma una delle poche cose belle di quel programmaccio, fu quando una… - _Basteez_ : @Link4Universe Alessandra Mussolini (si, proprio lei) - Tokyo Fantasy - milanecon : @OMGHC10 @7champions__ Alessandra Mussolini messa in croce e per una volta la sua grammatica inglese era giusta. Solo in Italia -