ADR | Troncone | centro vaccini di Fiumicino contributo importante a lotta contro Covid

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ entrato in funzione oggi, 11 febbraio, il nuovodella Regione Lazio all’aeroportodi Roma. Si tratta del primo in assoluto realizzato in uno scalo italiano ed è nato grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana, che gestirà l’inoculazione deiattraverso il suo personale sanitario. “Una giornatain questail– commenta Marco, Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, presente all’inaugurazione delvaccinale – la linea di fuoco di questaè proprio la campagna vaccinale, un obbiettivo sfidante quello di raggiungere l’immunità di gregge in pochi mesi e quindi ognuno deve dare ...

Un centro vaccini - prosegue l'AD- con oltre 25 postazioni e quindi circa 3mila vaccinati al giorno quando opererà 24 ore al giorno. È una struttura molto importante che è stata realizzata ...Le novita' sono state annunciate durante la commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio dall'Ad di, Marco(Teleborsa) - E' entrato in funzione oggi, 11 febbraio, il nuovo centro vaccini della Regione Lazio all'aeroporto Fiumicino di Roma. Si tratta del primo in assoluto realizzato in uno scalo ...Tutti i progetti in campo per facilitare l'accesso, soprattutto per via ferroviaria, all'aeroporto di Fiumicino ...