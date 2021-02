Zack Snyder's Justice League, perché Joker non ha i tatuaggi come in Suicide Squad? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle prime foto del Joker di Jared Leto provenienti dallo Snyder Cut, il personaggio sembra non avere i tatuaggi che avevamo invece visto in Suicide Squad, ma quale sarà il motivo? Nelle scorse ore sono state diffuse le prime immagini relative al Joker interpretato da Jared Leto in Zack Snyder's Justice League, la versione estesa e rivisitata del film del 2017 che arriverà a marzo su HBO Max. In queste foto, tuttavia, il personaggio ha un aspetto totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto in Suicide Squad, a cominciare dalla totale mancanza di tatuaggi. Che piacesse o meno l'iterazione del Joker del DCEU presentatoci in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle prime foto deldi Jared Leto provenienti dalloCut, il personaggio sembra non avere iche avevamo invece visto in, ma quale sarà il motivo? Nelle scorse ore sono state diffuse le prime immagini relative alinterpretato da Jared Leto in's, la versione estesa e rivisitata del film del 2017 che arriverà a marzo su HBO Max. In queste foto, tuttavia, il personaggio ha un aspetto totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto in, a cominciare dalla totale mancanza di. Che piacesse o meno l'iterazione deldel DCEU presentatoci in ...

RivistaStudio : Zach Snyder ha rivelato le prime immagini di Jared Leto nei panni di Joker in 'Justice League, Snyder Cut', che ar… - MarcoMuraglia2 : RT @fumettologica: Le prime immagini di Jared Leto nei panni del Joker in “Justice League” di Zack Snyder - fumettologica : Le prime immagini di Jared Leto nei panni del Joker in “Justice League” di Zack Snyder - doncosta_ : Batman vs Superman é uma bosta e Zack Snyder é completamente maluco - CookersThe : RT @VirginRadioIT: Jared Leto, pubblicate le foto ufficiali del suo 'nuovo' #Joker per la versione di @ZackSnyder di #JusticeLeague ?? Guard… -