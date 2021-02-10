Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 18:15 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2021 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROVINCIA DI VITERBO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI BASSANO RomaNO NEI PRESSI DI SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. PER IL RESTO CIRCOLazioNE SOSTENUTA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Casilina, traffico rallentato e restringimento di carreggiata per incidente nel tratto compres… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaViabilità Roma Regione Lazio del 10 - 02 - 2021 ore 17:15
VIABILITÀ DEL 10 FEBBRAIO 2021 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... IN INTERNA TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO; A NORD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO ...
Traffico Roma del 10 - 02 - 2021 ore 17:00
...entrambi i sensi di marcia a San Giovanni nell'ambito degli interventi per modificare la viabilità ...del Cappellaccio verso l'Eur per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma ...
Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24
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