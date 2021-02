Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)DEL 10 FEBBRAIOORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROVINCIA DI VITERBO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI BASSANONO NEI PRESSI DI SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; UN INVITO ALL’ATTENZIONE, QUINDI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. PER IL RESTO CIRCONE SOSTENUTA ...