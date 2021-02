Vaccino AstraZeneca, Oms: "Anche per over 65 e contro varianti" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Vaccino AstraZeneca Anche per gli over 65 . E' la raccomandazione degli esperti dell'Oms. Il gruppo di 15 scienziati, specializzati nelle immunizzazioni, spiega nelle raccomandazioni fornite all'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilper gli65 . E' la raccomandazione degli esperti dell'Oms. Il gruppo di 15 scienziati, specializzati nelle immunizzazioni, spiega nelle raccomandazioni fornite all'...

Agenzia_Ansa : La seconda dose del #vaccino anti #Covid di #AstraZeneca andrebbe somministrata nella dodicesima settimana dalla pr… - antoguerrera : Nonostante tutte le polemiche politiche e le critiche, anche in Italia, l’OMS ha appena stabilito che il vaccino Ox… - repubblica : Vaccino #Astrazeneca la circolare del ministero della Salute: la protezione diventa efficace già dopo 4 settimane,… - SIENANEWS : Vaccino anti-covid, domani fase due al via. A Siena 'tutto esaurito' per le dosi di AstraZeneca... - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ++ #Oms raccomanda #vaccino #AstraZeneca anche per gli over 65. Ribadita l'efficacia del siero anche contro le varianti. -