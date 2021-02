“Sono io vostro onore, non sono un gatto”, l’avvocato non riesce a togliere il filtro ‘gattino’ di Zoom. Il video dell’udienza è esilarante (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’immagine del gattino che affronta l’udienza virtuale in un tribunale del Texas in poche ore è rimbalzato sulle home page dei principali siti di informazione di tutto il mondo. Ovviamente non si tratta di un vero animale, tutta colpa di un filtro di Zoom che ha trasformato l’avvocato in avvogatto… Il tutto è successo ieri e la banale udienza civile ha preso una svolta esilarante quando il procuratore della contea Rod Ponton è comparso con le sembianze di un batuffolo coccoloso. Per circa 30 secondi un po’ goffi, ma divertenti, Ponton ha lottato per rimuovere il filtro. Con altri avvocati sullo schermo che sorridono ironicamente, il giudice del 394 ° tribunale distrettuale Roy Ferguson ha cercato di accompagnare Ponton premendo i tasti. Ponton ha detto che era pronto a procedere anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’immagine del gattino che affronta l’udienza virtuale in un tribunale del Texas in poche ore è rimbalzato sulle home page dei principali siti di informazione di tutto il mondo. Ovviamente non si tratta di un vero animale, tutta colpa di undiche ha trasformatoin avvo… Il tutto è successo ieri e la banale udienza civile ha preso una svoltaquando il procuratore della contea Rod Ponton è comparso con le sembianze di un batuffolo coccoloso. Per circa 30 secondi un po’ goffi, ma divertenti, Ponton ha lottato per rimuovere il. Con altri avvocati sullo schermo che sorridono ironicamente, il giudice del 394 ° tribunale distrettuale Roy Ferguson ha cercato di accompagnare Ponton premendo i tasti. Ponton ha detto che era pronto a procedere anche ...

