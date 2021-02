Scuola, i genitori ‘Si Dad’ ai sindaci: “Chiudete, altrimenti responsabili di procurata pandemia” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe nuove comunicazioni dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla Scuola (leggi qui), hanno spinto i ‘si dad‘ ad auspicare che i sindaci mettano in atto l’invito a valutare la chiusura dei plessi e proseguire la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado fino alla fine di febbraio, ritenendo responsabili ”di procurata pandemia” chi non rispetterà quanto chiesto dai vertici istituzionali regionali. L’auspicio di un ritorno alla dad parte dal gruppo facebook ”Tuteliamo i nostri figli, coordinamento regionale Campania”, che conta oltre 30mila iscritti. ”Il comunicato dell’Unità di crisi – spiega Lia Gialanella, creatrice del numeroso gruppo – è stato diramato sulla base di dati inviati dalle varie Asl che denunciano un peggioramento dei contagi da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe nuove comunicazioni dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla(leggi qui), hanno spinto i ‘si dad‘ ad auspicare che imettano in atto l’invito a valutare la chiusura dei plessi e proseguire la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado fino alla fine di febbraio, ritenendo”di” chi non rispetterà quanto chiesto dai vertici istituzionali regionali. L’auspicio di un ritorno alla dad parte dal gruppo facebook ”Tuteliamo i nostri figli, coordinamento regionale Campania”, che conta oltre 30mila iscritti. ”Il comunicato dell’Unità di crisi – spiega Lia Gialanella, creatrice del numeroso gruppo – è stato diramato sulla base di dati inviati dalle varie Asl che denunciano un peggioramento dei contagi da ...

