Sanremo 2021 | tutte le donne sul palco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Giornata impegnativa ieri per Amadeus e per tutta la squadra che lavora alla preparazione dell’edizione 71 del Festival di. Manca ormai meno di un mese, anzi tra un mese avremo anche il nome del vincitore e staremo parlando di tutto quello che è successo all’Ariston. Ma nel frattempo, non mancano le anticipazioni di quello che sarà. PerAmadeus prepara una nuova squadra diche saranno protagoniste del Festival. Come ha spiegato ieri in conferenza stampa, dietro a ogni nome c’è una idea, per cui capiremo poi nel corso delle serate di, il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte. Al momento non conosciamo nel dettaglio tutti i nomi delleche calcheranno ildell’Ariston ma possiamo fare il punto della ...