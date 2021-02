"Richiamo di AstraZeneca dopo 12 settimane. Copertura 100% contro malattia grave e rischio di ospedalizzazione" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “raccomanda che la seconda dose del vaccino AstraZeneca dovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10 settimane (63 giorni) dalla prima dose”. L’indicazione è contenta nella nuova circolare del ministero della Salute ‘Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19’. Il vaccino, secondo gli studi di fase 3, ha mostrato un’efficacia del 62,1%. Garantisce inoltre, secondo quanto affermato dall’azienda, una Copertura “del 100%” contro malattia grave e rischio di ospedalizzazione. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) “raccomanda che la seconda dose del vaccinodovrebbe essere somministrata idealmente nel corso della 12/a settimana (da 78 a 84 giorni) e comunque ad una distanza di almeno 10(63 giorni) dalla prima dose”. L’indicazione è contenta nella nuova circolare del ministero della Salute ‘Aggiornamento vaccini disponibiliSARS-CoV-2/COVID-19’. Il vaccino, secondo gli studi di fase 3, ha mostrato un’efficacia del 62,1%. Garantisce inoltre, secondo quanto affermato dall’azienda, una“deldi

