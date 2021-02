Recovery in ritardo, solo sette Paesi hanno approvato la legge Ue per finanziarlo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle stesse ore in cui Ursula von der Leyen faceva mea culpa davanti ai deputati europei per la fallimentare strategia vaccinale comunitaria, la presidente della Bce e il presidente dell’Europarlamento esortavano indirettamente gli Stati membri a non fare un analogo errore di sottovalutazione di uno dei fattori chiave nella lotta alla pandemia Covid: il tempo. L’avvertimento lanciato da Lagarde e Sassoli non attiene però alla tempistica delle campagne vaccinali ma alle “pratiche” da sbrigare al più presto per garantire l’entrata in vigore del Recovery Fund. Oggi infatti i deputati europei hanno approvato a larga maggioranza - anche grazie alla folgorazione europeista della Lega - il Regolamento su obiettivi, finanziamento, regole di accesso e condizionalità legate al Recovery and Resilience Facility (Rrf). Un “passo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle stesse ore in cui Ursula von der Leyen faceva mea culpa davanti ai deputati europei per la fallimentare strategia vaccinale comunitaria, la presidente della Bce e il presidente dell’Europarlamento esortavano indirettamente gli Stati membri a non fare un analogo errore di sottovalutazione di uno dei fattori chiave nella lotta alla pandemia Covid: il tempo. L’avvertimento lanciato da Lagarde e Sassoli non attiene però alla tempistica delle campagne vaccinali ma alle “pratiche” da sbrigare al più presto per garantire l’entrata in vigore delFund. Oggi infatti i deputati europeia larga maggioranza - anche grazie alla folgorazione europeista della Lega - il Regolamento su obiettivi, finanziamento, regole di accesso e condizionalità legate aland Resilience Facility (Rrf). Un “passo ...

Rosyfree74 : RT @bruttocoso: Quindi oggi , l'eurocamera ha approvato il regolamento sul Recovery, con buona di tutti i giornalai che dicevano che Conte… - Zedar73 : RT @bruttocoso: Quindi oggi , l'eurocamera ha approvato il regolamento sul Recovery, con buona di tutti i giornalai che dicevano che Conte… - bruttocoso : Quindi oggi , l'eurocamera ha approvato il regolamento sul Recovery, con buona di tutti i giornalai che dicevano ch… - realDinoGrazia : L’Italia è l’unico paese europeo che ha presentato una bozza del Recovery Found a Bruxelles. Ma non eravamo in rita… - tizianoborgo60 : RT @laura_maffi: Se Iv dal 5 dicembre a oggi blocca il Recovery Plan da presentare il 30 aprile, “Conte è in ritardo col Recovery”. Se le c… -