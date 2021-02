Reale Mutua accanto alla Fit per gli Internazionali di tennis (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Reale Mutua e Federazione Italiana tennis scendono in campo assieme, per una partnership che vedrà la storica compagnia di assicurazioni torinese come official sponsor degli Internazionali BNL d’Italia per i prossimi tre anni. Reale Mutua allarga i suoi orizzonti e fa il suo ingresso nel mondo del tennis con l’immancabile appuntamento del Foro Italico, in programma dal 3 al 16 maggio prossimi. “Questa partnership mi fa particolarmente piacere. Il tennis oggi è un movimento in grandissima ascesa. La Fit ha saputo seminare e raccogliere giovani talenti italiani che ci danno una prospettiva ancora più bella”, ha detto Luca Filippone direttore generale di Reale Mutua. “Play Together ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –e Federazione Italianascendono in campo assieme, per una partnership che vedrà la storica compagnia di assicurazioni torinese come official sponsor degliBNL d’Italia per i prossimi tre anni.rga i suoi orizzonti e fa il suo ingresso nel mondo delcon l’immancabile appuntamento del Foro Italico, in programma dal 3 al 16 maggio prossimi. “Questa partnership mi fa particolarmente piacere. Iloggi è un movimento in grandissima ascesa. La Fit ha saputo seminare e raccogliere giovani talenti italiani che ci danno una prospettiva ancora più bella”, ha detto Luca Filippone direttore generale di. “Play Together ...

