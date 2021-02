Peter e Laura uccisi in momenti diversi: nuove indiscrezioni sul giallo di Bolzano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scomparsi a Bolzano: ancora nessuna conferma relativamente all’avvistamento di una non meglio precisata “macchia scura” nel fondale dell’Adige. Le ricerche nel fiume sono andate avanti per tutto il pomeriggio di ieri, e anche nella mattinata di oggi. Nonostante gli sforzi, sommozzatori e squadre di ricerca non sono riusciti a tirar fuori dall’acqua quella sagoma sospetta che molto presumibilmente è il cadavere di Peter Neumair. Scomparsi a Bolzano secondo cadavere nell’Adige: ancora nessuna conferma Si apprende che poco fa le ricerche sono state sospese a causa delle difficili condizioni meteo. I sommozzatori in mattinata sono riscesi nel punto del fiume in cui ieri l’ecoscandaglio aveva rilevato un’ “ombra” compatibile con un cadavere umano, nella zona di Laimburg, a pochi chilometri da Vadena. Si ha ragione di credere che si tratti ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scomparsi a: ancora nessuna conferma relativamente all’avvistamento di una non meglio precisata “macchia scura” nel fondale dell’Adige. Le ricerche nel fiume sono andate avanti per tutto il pomeriggio di ieri, e anche nella mattinata di oggi. Nonostante gli sforzi, sommozzatori e squadre di ricerca non sono riusciti a tirar fuori dall’acqua quella sagoma sospetta che molto presumibilmente è il cadavere diNeumair. Scomparsi asecondo cadavere nell’Adige: ancora nessuna conferma Si apprende che poco fa le ricerche sono state sospese a causa delle difficili condizioni meteo. I sommozzatori in mattinata sono riscesi nel punto del fiume in cui ieri l’ecoscandaglio aveva rilevato un’ “ombra” compatibile con un cadavere umano, nella zona di Laimburg, a pochi chilometri da Vadena. Si ha ragione di credere che si tratti ...

antonie85321896 : RT @Tg3web: La sagoma individuata nell'Adige sarebbe proprio quella di un uomo, ma si sta ancora cercando di recuperare il corpo che potreb… - Lucia05149332 : RT @Tg3web: La sagoma individuata nell'Adige sarebbe proprio quella di un uomo, ma si sta ancora cercando di recuperare il corpo che potreb… - positanonews : Bolzano, delitto in due tranche: Peter e Laura uccisi in momenti diversi - ziaarsenico : RT @Noemithestar: Bolzano, coppia scomparsa: Peter e Laura potrebbero essere stati uccisi in momenti diversi. A Natale, Bienno, avrebbe lit… - Ely_Vally : RT @Tg3web: La sagoma individuata nell'Adige sarebbe proprio quella di un uomo, ma si sta ancora cercando di recuperare il corpo che potreb… -