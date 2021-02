Parco via Renato Fucini | ok a riqualificazione

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma – E’ stato approvato dalla Giunta Capitolina il progetto riguardante ladeldi via, area verde del quartiere Talenti, nel III Municipio. Il Dipartimento Tutela Ambientale, sulla base delle richieste presentate dai cittadini, ha progettato e finanziato un intervento che prevede uno stanziamento di circa 134mila euro (importo a base di gara). Per migliorare il decoro e la fruizione del, il restyling prevede ladei percorsi pedonali, la piantumazione di essenze arboree, interventi sulla pavimentazione e sulla permeabilita’ del suolo. Inoltre, verra’ rimosso un tratto in asfalto e si lavorera’ sulla ridefinizione degli ingressi (da viae da via Corrado Alvaro) attraverso ...