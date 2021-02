LIVE Modena-Versa Varsavia 1-1, Champions League volley in DIRETTA: i Canarini si fanno beffare sul finale di set (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-27 Grobelny trova una diagonale nei tre metri, peccato perchè Modena ha giocato molto bene in questa secondo set. 25-26 Christenson ci ha provato di seconda intenzione, ma viene punito da Grobelny, time-out per Giani. 25-25 Purtroppo sbaglia anche Vettori. 25-24 Kwolek ricambia il favore, un altro set-point per i Canarini. 24-24 Esce la battuta di Mazzone, si va ai vantaggi. 24-23 Mani-out di Vettori, ma facciamo una statua a Grebennikov, che questa sera è in versione extra-lusso.Time-out per i polacchi. 23-23 Primo tempo di Nowakowski, va un po’ a farfalle a muro Mazzone. 23-22 DANIELE LAVIA! Modena ha difeso di tutto in questo scambio, poi ci pensa il numero 19, che grinta, che carattere! 22-22 Arriva il muro di Kwolek su Lavia, fa male. 22-21 Mani-out di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-27 Grobelny trova una diagonale nei tre metri, peccato perchèha giocato molto bene in questa secondo set. 25-26 Christenson ci ha provato di seconda intenzione, ma viene punito da Grobelny, time-out per Giani. 25-25 Purtroppo sbaglia anche Vettori. 25-24 Kwolek ricambia il favore, un altro set-point per i. 24-24 Esce la battuta di Mazzone, si va ai vantaggi. 24-23 Mani-out di Vettori, ma facciamo una statua a Grebennikov, che questa sera è in versione extra-lusso.Time-out per i polacchi. 23-23 Primo tempo di Nowakowski, va un po’ a farfalle a muro Mazzone. 23-22 DANIELE LAVIA!ha difeso di tutto in questo scambio, poi ci pensa il numero 19, che grinta, che carattere! 22-22 Arriva il muro di Kwolek su Lavia, fa male. 22-21 Mani-out di ...

