LIVE Errani-Venus Williams 6-1 3-0, Australian Open in DIRETTA: l’italiana scappa anche nel secondo set (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Errani! L’azzurra è un rullo compressore in questa fase. 40-15 Encomiabile Williams che fa il tergicristallo in difesa con grande umiltà. 30-15 scappa la risposta col dritto di Venus. 15-15 Prende il pallino del gioco Venus, non può nulla Errani in difesa. 15-0 Brava Sara col rovescio dopo il servizio. 4-0 Errani! Lottando Sarita non molla un punto e rimane concentrata sul match. 40-A Non demorde Errani sulla diagonale del dritto e induce all’errore Williams. 40-40 Risposta debole da parte di Sara e martella col dritto Williams. 40-A Difesa stoica da parte di Sarita che riesce a ribaltare l’inerzia dello scambio. 40-40 Lotta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-0! L’azzurra è un rullo compressore in questa fase. 40-15 Encomiabileche fa il tergicristallo in difesa con grande umiltà. 30-15la risposta col dritto di. 15-15 Prende il pallino del gioco, non può nullain difesa. 15-0 Brava Sara col rovescio dopo il servizio. 4-0! Lottando Sarita non molla un punto e rimane concentrata sul match. 40-A Non demordesulla diagonale del dritto e induce all’errore. 40-40 Risposta debole da parte di Sara e martella col dritto. 40-A Difesa stoica da parte di Sarita che riesce a ribaltare l’inerzia dello scambio. 40-40 Lotta ...

