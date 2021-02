Maxi062 : RT @_AliveUniverse: La solita #SpaceX ma anche i cinesi ed i russi, hanno compiuto diversi lanci orbitali nella scorsa settimana. Vediamo i… - _AliveUniverse : La solita #SpaceX ma anche i cinesi ed i russi, hanno compiuto diversi lanci orbitali nella scorsa settimana. Vedia… - zazoomblog : Lanci orbitali dai quattro angoli del mondo - #Lanci #orbitali #quattro #angoli - Maxi062 : Ecco una rassegna dei quattro tentativi di lancio orbitale della scorsa settimana... -

Ultime Notizie dalla rete : Lanci orbitali

AstronautiNEWS

Statistiche e curiosità Nel 2020 ci sono stati quattrocon equipaggio, uno in più rispetto all'anno precedente, per un totale di 12 astronauti. Di questi, ben sette sono americani, ...Forse col tempo le cose cambieranno, ma al momento le aziende private cinesi che hanno effettuatocon successo si contano sulle dita di una mano. Si tratta di iSpace e Galactic Energy ,...La Cina ha continuato a stupire nelle ultime ore in ambito aerospaziale con l’attesa orbita marziana in cui ha fatto ufficialmente il suo ingresso la sonda Tianwen-1 (leggi anche la notizia pubblicata ...Il nostro non è più un pianeta confortevole così sogniamo di abbandonarlo inseguendo la fantascienza. Dai viaggi dei divi di Hollywood ai ...