Juventus-Inter, Conte: “Insulti a fine partita con Agnelli? Ci vuole educazione” – Video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Dobbiamo lavorare e cercare di migliorare anno per anno la squadra. Adesso nonostante le difficoltà, il gap con la Juve è diminuito. L’abbiamo dimostrato. Per i miracoli ci stiamo attrezzando“. Sono le parole di Antonio Conte, nel post partita della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. “Il caos negli spogliatoi con Andrea Agnelli? Ci vuole educazione“, ha commentato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Dobbiamo lavorare e cercare di migliorare anno per anno la squadra. Adesso nonostante le difficoltà, il gap con la Juve è diminuito. L’abbiamo dimostrato. Per i miracoli ci stiamo attrezzando“. Sono le parole di Antonio, nel postdella semifinale di Coppa Italia tra. “Il caos negli spogliatoi con Andrea? Ci“, ha commentato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - _LEGEN___DARY : @abdul_shol3h @mouri_1 @eMaxStatman @ForzaJuveEN ?Inter 2-0 Juventus ?Inter 1-2 Juventus - Ronaldo 2 goals ?Juven… - FauroMatteo : RT @juventusfc: Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nell… -